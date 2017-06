Star Wars: Battlefront 2 - Teaser-Bild zeigt Naboo-Karte

Der Planet Naboo kehrt innerhalb des neuen Star Wars: Battlefront 2 zurück. Es gibt jetzt bereits einen ersten Teaser zu sehen. Die Multiplayer-Karte wurde noch vor der E3 erstmals präsentiert.

Erst kürzlich haben die Verantwortlichen von Electronic Arts verkündet, welches Material von Star Wars: Battlefront 2 auf der diesjährigen E3 zu sehen sein wird. Sie haben einen Gameplay-Livestream "Angriff auf Theed" und somit eine gigantische Live-Schlacht geplant. Alle Infos dazu in der News:

Nun gibt es abermals Grund zur Freude, denn noch vor dem Start der E3 wurde ein besonderes Bild zum kommenden Action-Shooter veröffentlicht.

Zu sehen ist Naboo, bekannt aus dem großen Showdown mit Darth Maul in Episode I, die Heimat von Königin Amidala. Bereits im Vorfeld wurden Darth Maul und andere Helden aus allen Epochen angekündigt und nun sehen wir erstmals, wie eines der Multiplayer-Karten der Prequel-Trilogie aussehen wird.

Die Karte trägt den Beinamen "Angriff auf Theed". Theed ist die Hauptstadt Naboos und hier wird es gewaltige Kämpfe mit bis zu 40 Spielern geben. Das veröffentlichte Teaser-Bild haben wir unterhalb der News eingebunden. Das neue Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One, also bereits in wenigen Monaten.

Infos zu Star Wars: Battlefront 2

