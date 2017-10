Star Wars: Battlefront 2 - Switch-Umsetzung noch immer möglich

Anscheinend besteht noch immer die Chance, dass auch Star Wars: Battlefront 2 seinen Weg auf die Nintendo Switch finden wird. Konkrete Pläne bestehen derzeit zwar nicht, EA zieht aber die Möglichkeit einer Umsetzung für die Hybrid-Konsole in Betracht.

Am 17. November 2017 erscheint Electronic Arts und DICE Shooter Star Wars: Battlefront 2 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Doch auch die Nintendo Switch scheint als mögliche Plattform weiterhin im Rennen zu bleiben.

Innerhalb eines Interviews mit Gamespot hat David Robillard, Produzent bei Motive, Studios, die an der Singleplayer-Kampagne von Battlefront 2 beteiligt sind, erklärt, dass die Switch-Version offenbar nicht vom Tisch ist. Man würde bei EA die Möglichkeit in Betracht ziehen, allerdings gibt es derzeit keine konkreten Pläne für eine entsprechende Umsetzung.

Unter anderem könnte die verwendete Frostbite Engine ein Problem darstellen. Schließlich ist für die Switch-Version von FIFA 18 extra eine andere Engine genutzt worden, obwohl bei den anderen Plattformen die Frostbite Engine zum Einsatz kommt. Der Aufwand Star Wars: Battlefront 2 nur für die Switch mittels einer anderen Engine umzusetzen, wäre wohl ein wenig unverhältnismäßig hoch.

Doch wir bleiben weiterhin gespannt und freuen uns auf eine mögliche Umsetzung für Nintendo Hybrid-Konsole. Auf PlayNation.de halten wir euch selbstverständlich auch weiterhin auf dem Laufenden.

Während in den vergangenen Tagen lediglich Vorbesteller auf die Schlachtfelder ziehen konnten, startet heute die Open Beta von Star Wars: Battlefront 2. Ab 10 Uhr können interessierte ...

Alle spielbaren Maps in Star Wars: Battlefront 2 sollen eng mit der jeweiligen Erzählung verknüpft sein. So sollen die unter anderem jeweiligen Einsatzziele einen Sinn in der aktuellen Story ...