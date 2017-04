Star Wars: Battlefront 2 - Spieler bekommen dedizierte Server

Via Twitter wurde jüngst verkündet, dass Star Wars Battlefront 2 mit dedizierten Servern ausgestattet sein wird. Das heißt, keine lästigen Peer-to-Peer-Verbindungen.

Vor wenigen Tagen wurde Star Wars Battlefront 2 offiziell angekündigt! Die wartende Spielerschaft und Fangemeinde von Star Wars zeigt sich sichtlich begeistert vom Singleplayer-Modus, der eine vollwertige Story liefern soll, die Teil des offiziellen Kanons von Star Wars sein wird.

Wir haben passend zu den Gegebenheiten der Ankündigungen auf der Star Wars Celebration in Orlando alle Infos für euch zusammengetragen. Im Folgenden erhaltet ihr alle relevanten Infos zu Battlefront 2 in Stichpunkten:

Der Entwickler Dennis Bränvall aus dem Hause DICE hat nun zusätzlich einige Informationen via Twitter presigegeben. Die Rede ist von dedizierten Servern, die in Battlefront 2 vorhanden sein sollen.

"Wir werden dedizierte Server haben, so wie immer."

Das bedeutet also, dass die Spieler in Battlefront 2 nicht über eine Peer-to-Peer-Verbindung zusammenkommen, sondern über eigene Server, die von DICE bereitgestellt werden. Im Normalfall sollte dies also für niedrige Pings und stablie Verbindungen sorgen.

Bezüglich eines Server-Browsers hat Dennis Brännvall jedoch keine Antwort verlauten lassen. Die Frage kam auf, da sich einige Spieler Server wünschen, die sie sich selber aussuchen können. In Star Wars Battlefront führte die automatische Serversuche oft dazu, dass die Spieler auf leere Server gelandet sind.

Seitenauswahl

Infos zu Star Wars: Battlefront 2

Star Wars: Battlefront 2 - Neuer Teil offiziell angekündigt, alle Infos Electronic Arts hat im Rahmen der Star Wars Celebration den offiziellen Enthüllungstrailer zu Star Wars: Battlefront 2 gezeigt. Entwickler DICE präsentierte im Rahmen der Konferenz außerdem ...

Star Wars: Battlefront 2 - Live-Stream zur heutigen Enthüllung und Teaser-Trailer Am heutigen Abend unserer Zeit wird "Star Wars: Battlefront 2" offiziell im Rahmen der Star Wars Celebration in Orlando mit Hilfe eines Trailers enthüllt. Bei uns könnt ihr die ...

Siehe auch: Dedizierte Server