Star Wars: Battlefront 2 - Spieler baut Roboter zum Farmen von Lootboxen

Wir alle kennen die Problematik mit den Lootboxen in Star Wars: Battlefront 2 mittlerweile. Falls ihr mit dem Thema noch nicht vertraut seid, dann haben wir hier nochmal einige Infos für euch bereitgestellt:

Kurz vor dem offiziellen Release hat Electronic Arts sämtliche Mikrotransaktionen in Star Wars Battlefront 2 entfernt. ...

Offensichtlich hat Disney bei Publisher Electronic Arts bezüglich der stark kritisierten Mikrotransaktionen in Star ...

Derweil kommen die Spieler, erfahrungsgemäß wie so oft, auf eigene Ideen, um sich dieser Problematik zu entledigen. So hat sich der Reddit-User Lowberg nun einen eigenen Kampfdroiden gebaut. Dieser hat es leider nicht ins Spiel geschafft, allerdings kämpft er auch seinen ganz eigenen Kampf. Im Kampf gegen die Lootboxen ackert der "Progression Droid" nun ohne Pause und dies nur, um etwaige Credits für die kontroversen Lootboxen zu farmen.

Hierbei handelt es sich nicht um eine vollständige Roboter-KI, wie wir sie beispielsweise aus Star Wars kennen. Aber die Konstruktion weist genug Mechaniken auf, um sich im laufenden Spiel zu halten. Die Spielfigur wird demnach nicht als AFK gekennzeichnet und wegen Inaktivität dem Spiel verwiesen. Für die Teilnahme an den Runden erhält er so seine Credits, auch wenn nur gegen eine Wand läuft. Sinn der Sache ist das sicherlich nicht, aber wenn die Spieler solch langatmiges Fortschrittsystem aufgebrumt bekommen, ist es eher weniger verwunderlich, dass diesbezüglich zu anderen Mitteln gegriffen wird. Zumal vor der temporären Abschaltung der Kristalle noch echtes Geld investiert werden konnte, um sich Lootboxen zu kaufen. Ob dies ein Einzelfall bleiben wird?

Die Entwickler von Star Wars: Battlefront 2 arbeiten offenbar an einem Feature, das sich an den Squads von Battlefield 1 orientiert. So soll Gruppen das gemeinsame Spielen erleichtert ...