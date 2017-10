Star Wars: Battlefront 2 - Shooter erreicht Goldstatus - Entwicklung offiziell abgeschlossen

Der November dürfte vor allem für Star Wars-Fans besonders interessant ausfallen, schließlich erscheint am 17. November 2017 der Shooter Star Wars: Battlefront 2 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

Nun hat Entwickler Criterion Games, der ebenfalls an den Arbeiten an Battlefront 2 beteiligt ist, via Twitter mitgeteilt, dass der Shooter den Goldstatus erreicht hat. Damit dürfte einer pünktlichen Veröffentlichung im Grunde nichts mehr im Wege stehen und der Titel kann vervielfältigt werden.

Criterion Games zeichnet sich übrigens nicht alleine für die Entwicklung verantwortlich, sondern unterstützt gemeinsam mit Motive Studios den schwedischen Entwickler DICE bei der Umsetzung des Multiplayer-Shooter, der dieses Mal aber auch eine echte Story-Kampagne im Gepäck hat. Diese ist hauptsächlich nach der Handlung von "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" angesiedelt.

#StarWarsBattlefront2 has gone gold! Well done to the @EA_DICE, and Motive teams! We've had a blast making this awesome game with you.