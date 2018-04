Star Wars: Battlefront 2 - Release von Nacht auf Endor bereits morgen, hier ist der Trailer

Alle Star Wars-Fans können ab morgen auf digitale Ewok-Jagd gehen. Mit dem Update Nacht auf Endor findet ein neuer Modus Einzug ins Spiel. Außerdem kehren die Mikrotransaktionen zurück.

Der kontroverse Titel Star Wars: Battlefront 2 erhält ein neues Fortschrittsystem, das nun in überarbeiteter Form zurückkehrt. Neben dem spielerischen Fortschritt, der sich auf die Sternenkarten auswirkt, wird es fortan nur noch kosmetische Items in den Lootboxen geben. EA hat scheinbar aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, wie sie jüngst eingestehen mussten:

Star Wars: Battlefront 2 Lootboxen waren laut EA ein Fehler

Nacht auf Endor bereits morgen

Alle Spieler dürfen sich nun über das aktuelle Update freuen, das bereits am morgigen Tag veröffentlicht wird. Die Nacht auf Endor hat einen besonderen Spielmodus in petto - die Ewok-Jagd!

Im Grunde ist die Ewok-Jagd so etwas wie ein Zombiemodus. Zwei Teams, bestehend aus Ewoks und Sturmtruppler werden aufeinander losgelassen. Wenn ein Sturmtruppler getötet wird, dann wird der Respawn in Form eines Ewoks erfolgen. Und das Spiel wird dann so lange durchgeführt, bis alle Spieler zu Ewoks geworden sind. Die Sturmtruppen müssen auf der anderen Seite so lange überleben, bis sie aus dem Gebiet exfiltriert werden. Dazu gibt es Taschenlampen und Dunkelheit, na wenn da keine Stimmung aufkommt?

Außerdem kehren nun die Kristalle zurück ins Spiel, mit denen ihr euch kosmetische Items einkaufen könnt. Es sollen zusätzlich über 50 neue Items hinzugefügt werden, die sich auf das Aussehen auswirken. Nachfolgend haben wir den entsprechenden Trailer zum Udpate eingebunden. Das Event ist übrigens zeitlich begrenzt.