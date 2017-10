Star Wars: Battlefront 2 - Open Beta startet heute für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One

Während in den vergangenen Tagen lediglich Vorbesteller auf die Schlachtfelder ziehen konnten, startet heute die Open Beta von Star Wars: Battlefront 2. Ab 10 Uhr können interessierte Spieler den entsprechenden Client herunterladen.

Bereits seit dem 04. Oktober dürfen Vorbesteller von Star Wars: Battlefront 2 innerhalb der Beta auf die Schlachtfelder ziehen. Ab heute startet nun auch die Open Beta, die allen Spielern Zugang bietet und einen ersten Blick auf den kommenden Ego-Shooter im Star Wars-Design gewährt.

Open Beta startet heute für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One

Der entsprechende Client lässt sich heute ab 10 Uhr für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One herunterladen. Diesen findet ihr auf Origin, im PlayStation Store sowie im Xbox Games Store. Einen Preload, um sich Dateien schon im Vorfeld herunterzuladen, gibt es nicht.

Ein wenig müsst ihr euch also noch gedulden, denn für den PC fallen insgesamt 22,8 Gigabyte an. Bei der PlayStation 4-Veriante sind es hingegen 15,3 Gigabyte, während auf der Xbox One nur 13,2 Gigabyte anfallen. Sobald ihr alle Daten heruntergeladen habt, könnt ihr direkt loslegen, da die Server durch die Vorbesteller bereits geöffnet sind.

Laut Electronic Arts und DICE ist das Ende der Star Wars: Battlefront 2 Open Beta für den 09. Oktober geplant. So werden die Server um 18 Uhr geschlossen. Publisher Electronic Arts und Entwickler DICE möchten durch die stattfindende Beta Feedback aus den Reihen der Community sammeln und an den letzten Stellschrauben arbeiten.

Die Vollversion von Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

