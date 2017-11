Star Wars: Battlefront 2 - Offiziell lizenzierte Helm von Iden Versio jetzt vorbestellbar

In Zukunft könnt ihr den Helm von Kommandant Iden Versio des Inferno-Trupps auch in physischer Form kaufen. Ein Händler hat das offiziell lizenzierte Produkt nun im Angebot. Vorbestellungen werden bereits entgegengenommen.

Wenn ihr Star Wars: Battlefront 2 trotz der hitzigen Diskussionen im Vorfeld gespielt und Iden Versio lieben gelernt habt, gibt es jetzt ein besonderes Leckerbissen für euch. Die Mannen von Anovos haben den Helm des Kommandanten des Inferno-Trupps in Auftrag gegeben, wo er nun in Zukunft zum Verkauf angeboten wird.

Aufmerksam machte die Schauspielerin Janina Gavankar auf das Angebot, die sich sicherlich auch schon einen Helm vorbestellt hat. Sie verkörpert Iden Versio im neuesten Star Wars-Ableger und erweckte die Figur nicht nur mit ihrem Aussehen zum Leben.

Oh mannn! @ANOVOS is officially making an Inferno Squad helmet?? 😍 https://t.co/IdZcntFGbA