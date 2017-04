Star Wars: Battlefront 2 - Neuer Teil offiziell angekündigt, alle Infos

Electronic Arts hat im Rahmen der Star Wars Celebration den offiziellen Enthüllungstrailer zu Star Wars: Battlefront 2 gezeigt. Entwickler DICE präsentierte im Rahmen der Konferenz außerdem neue Story-Details zum Shooter.

Nach monatelanger Wartezeit wurde Star Wars: Battlefront 2 offiziell angekündigt. Publisher Electronic Arts zeigte im Rahmen der Star Wars: Celebration in Orlando den Enthüllungstrailer.

Hinter Star Wars: Battlefront 2 stecken DICE, Motive, Criterion und LucasFilm. Die Geschichte im Singleplayer-Modus soll in Zusammenarbeit mit den Film-Produzenten entstanden sein, sodass sie nun ein offizieller Teil der Saga ist.

Multiplayer und offizieller Trailer

Natürlich wird es wie schon beim Vorgänger ein Multiplayer-Erlebnis geben, dessen Raumkämpfe in allen Epochen spielen: In der Prequel-, der Original- und der neuen Trilogie. Außerdem soll es einen Offline-Koopmodus mit Splitscreen-Support auf PS4 und Xbox One geben.

Star Wars: Battlefront 2 wird am 17. November 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Hier findet ihr den offiziellen Trailer:

Infos zu Star Wars: Battlefront 2

