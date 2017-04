Star Wars: Battlefront 2 - Live-Stream zur heutigen Enthüllung und Teaser-Trailer

Am heutigen Abend unserer Zeit wird "Star Wars: Battlefront 2" offiziell im Rahmen der Star Wars Celebration in Orlando mit Hilfe eines Trailers enthüllt. Bei uns könnt ihr die Enthüllung im Live-Stream mitverfolgen. Den Teaser-Trailer samt Game-Engine-Szenen findet ihr in unserer News.

Momentan findet in Orlando die Star Wars Celebration 2017 statt, in dessen Rahmen heute Star Wars: Battlefront 2 mit Hilfe eines Trailers enthüllt werden soll. Nachdem im Laufe dieser Woche bereits ein geleakter Teaser-Trailer aufgetaucht ist, haben die Verantwortlichen diesen mittlerweile offiziell veröffentlicht.

Darin sind kurze Game-Engine-Szenen zu sehen, die schon einmal einen kleinen Einblick in den Star Wars-Titel liefern sollen. Die Handlung des Shooters spielt scheinbar nach der Schlacht um Endor. Die Vorstellung von Star Wars: Battlefront 2 erfolgt am heutigen Abend um 20 Uhr unserer auf dem Panel "The Galaxywide Premiere of Star Wars Battlefront 2".

Am gestrigen Abend wurde zudem der erste Trailer zu "Star Wars: Die letzten Jedi" veröffentlicht, den entsprechenden Trailer findet ihr unterhalb dieser News eingebunden. Alle Infos dazu findet ihr hier.

Live-Stream der Star Wars: Battlefront 2-Enthüllung

Verfolgt die Enthüllung von Star Wars: Battlefront 2 live!

Live-Video von EAStarWars auf www.twitch.tv anzeigen

Infos zu Star Wars: Battlefront 2

