Star Wars: Battlefront 2 - Liste der spielbaren Helden geleakt

Im Code von Star Wars: Battlefront 2 entdeckte ein findiger Reddit-User Anzeichen auf die spielbaren Helden, die das Spiel bieten könne. Überraschend sind unter anderem Captain Phasma und General Grievous mit an Bord.

Mit Star Wars: Battlefront 2 steht in diesem Jahr ein großer Titel ins Haus, der Fans der Weltraum-Saga schon jetzt freudig erregt. Durch den Start der Closed Alpha werden jetzt nach und nach auch mehr Informationen zu dem Spiel bekannt, da sich der Quellcode des Titels jetzt zumindest teilweise auslesen lässt.

Aus allen Ären

So hat ein findiger User der Plattform Reddit eine Liste von 16 Charakteren aus den Tiefen des Codes gezogen und ist sich sicher, dass es sich dabei um die spielbaren Helden handele. Das erscheint durchaus plausibel, wenn man bedenkt, dass die bereits angekündigten Helden mit der Liste übereinstimmen und tatsächlich recht wenig Überraschungen bei den genannten Namen dabei sind. Die Closed Alpha ist zwar mit einer Verschwiegenheitspflicht verbunden, doch den User uninspired_zebra scheint das offenbar nicht aufzuhalten den Code zu durchstöbern und seine Entdeckungen mit der Welt zu teilen.

Boba Fett

Han Solo

Leia Organa

Luke Skywalker

Bossk

Chewbacca

Darth Vader

Imperator Palpatine

General Grievous

Iden Verso

Kylo Ren

Lando Calrissian

Darth Maul

Captain Phasma

Rey

Yoda

Die Liste ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht offiziell und es kann sich bis zur Veröffentlichung noch einiges an dem Feld tun. Für die Fans der Prequels gibt es beispielsweise bisher mit General Grievous und Darth Maul nur zwei Charaktere, die komplett den ersten drei Episoden zuzuordnen sind. Jedoch überraschen General Grievous und Captain Phasma, da diese bisher keine wirklich große Rolle spielten und auch im Vorgänger nicht zum Tragen kamen. Man darf gespannt sein, was und ob sich noch was an der Riege ändert.

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November für die PlayStation 4, Xbox One und PC.

