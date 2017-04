Star Wars: Battlefront 2 - Kein KoOp-Modus für PC-Spieler

Mit der Ankündigung von Star Wars: Battlefront 2 tauchen immer mehr Infos rund um das Weltraum-Spektakel auf. Wie nun bekannt wurde, wird der Offline-Koop-Modus nicht für PC-Spieler bereitstehen.

Einer der beliebtesten Features im ursprüglichen Star Wars Battlefront-Universum war der lokale kooperative Modus. Spieler konnten gemeinsam mit ihren Freunden auf das Schlachtfeld ziehen und das Imperium, die Rebellion, Klone oder Droiden zur Strecke bringen. Auch im ersten Ableger aus dem Hause Electronic Arts war dies möglich. Wie EA auf der Star Wars Celebration in Orlando bestätigt, wird es in Star Wars: Battlefront 2 ebenfalls einen Koop-Modus mit Splitscreen geben. Dieser ist jedoch exklusiv für die PlayStation 4 und Xbox One geplant. PC-Spieler bekommen daher nicht in den Genuss des Splitscreens bzw. Offline-Koop, so GameInformer.com.

Star Wars: Battlefront 2 wird im November für die PlayStation 4, Xbox One sowie für den PC erscheinen. Wir würden uns auf eine spannende Einzelspieler-Kampagne freuen, welche im ersten Trailer ausführlich vorgestellt wird. Außerdem wird der Multiplayer-Modus stark ausgebaut, so dass die Entwickler mehr Tiefe versprechen.

Seitenauswahl

Infos zu Star Wars: Battlefront 2

Star Wars: Battlefront 2 - Alle Episoden im Singleplayer-Modus vertreten - Update Zu Star Wars Battlefront 2 wurde der Enthüllungs-Trailer frühzeitig veröffentlicht. Er verrät unter anderem, dass sich der Singleplayer-Modus und damit die Story-Kampagne um alle Episoden ...

Star Wars: Battlefront 2 - Erster Trailer am 15. April Schon in Bälde bekommen wir erstes Material zu Star Wars: Battlefront 2 zu sehen. Entwickler DICE wird zusammen mit Criterion und Motive einen ersten Trailer zeigen. Außerdem wird es erste ...

Siehe auch: battlefront 2