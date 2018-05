Star Wars: Battlefront 2 - Han Solo-Season mit Helden-Showdown und mehr ist da

Für Star Wars Battlefront 2 ist ein umfangreiches Update erschienen und somit ist die Han Solo-Season offiziell gestartet. Wir verraten euch alles, was ihr dazu wissen müsst.

Wenn es einen Schmuggler in der Galaxis gibt, den wir nicht aus unseren Herzen verbannen können, dann ist das sicherlich Han Solo (auch wenn er ein Schurke ist). EA hat diesebezüglich einen ganz besonderen Platz für den General der Rebellion reserviert, Han Solo erhält nun gleich eine ganze Season in Star Wars Battlefront 2.

Am gestrigen Tage ist das erste Update erschienen, das eine Menge Neuerungen mit sich bringt. Und das ist erst der Anfang. Passend zum Film Solo: A Star Wars Story sollen weitere passende Inhalte folgen.

Jabbas Palast

Wo Han Solo ist, da darf Jabba The Hut natürlich nicht fehlen. In den Modi Helden vs. Schurken, Helden-Showdown und Gefecht dürft ihr in Jabbas Palast zurückkehren - also Vorsicht, damit ihr nicht vom Rancor gefressen werdet! Davon ab gibt es neue Outfits. So könnt ihr beispielsweise in die Haut von Lando Calrissian schlüpfen, der eine Tracht der Skiff-Wache trägt oder mit Leia Organa als Kopfgeldjäger Boushh aufräumen. Dazu gibt es eine neue Sprachausgabe.

Neuer Modus: Helden-Showdown

Sagten wir Helden-Showdown? Durchaus! Auch wenn euch dieser Modus noch nicht vertraut vorkommt, dürft ihr den brandheißen Modus ab sofort ausprobieren. Hierbei handelt es sich um einen rundenbasierten Eliminierungsmodus, der mit Duokämpfen auftrumpft. Das heißt, ihr kämpft jeweils mit zwei Helden oder Schurken gegen ein anderes Zweierteam. Bei einem Win müsst ihr in der nächsten Runde ein anderes Duo wählen.

Zudem besteht nun die Möglichkeit, eigene Arcade-Games für Sternenjäger zu gestalten. Hier kannst du deine Fähigkeit als Pilot verbessern. Weitere Neuerungen sollen im Juni folgen, nach dem Kinostart von Solo: A Star Wars Story.