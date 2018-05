Star Wars: Battlefront 2 - Han Solo erhält passend zum Film eine eigene Season

In wenigen Wochen startet Solo: A Star Wars Story im Kino durch. EA und DICE haben passend dazu bereits die entsprechenden Inhalte vorbereitet. Han Solo erhält gleich eine eigene Season.

Star Wars: Battlefront 2 kommt nach einer kleinen Durststrecke mit neuen Inhalten daher. Nach der Überarbeitung des Fortschrittsystems folgt nun eine neue Season mit brandneuen Inhalten. EA nimmt den Kinostart zu Solo: A Star Wars Story mit und verpasst Han Solo sogleich eine ganze "Season". Falls ihr also keine Lust habt, auf Ewok-Jagd zu gehen, dann solltet ihr spätestens in wenigen Wochen zum Release der neuen Inhalte in den Action-Shooter reinsehen.

Was erwartet uns?

Wie dieser Content am Ende aussieht, ist bisher noch nicht abzusehen, da es keine genauen Infos seitens EA gibt. Allerdings dürfte es recht nahe liegen, dass der junge Han Solo als Held integriert wird. Ebenfalls denkbar ist die Adaption einer Karte, die der Kulisse des Films entspringt. Es handelt sich hierbei immerhin um eine ganze Season, die mit ordentlich Content versorgt werden möchte. Der gesamte Content, also alle Neuerungen, soll übrigens kostenlos angeboten werden.

Solo: A Star Wars Story Offizieller Trailer zeigt wichtige Figuren und Handlungsrahmen

Der Wortlaut "We've got a really good feeling about this." lehnt sich recht offensichtlich an das Zitat von Han Solo an, der in den Star Wars-Filmen stets ein richtig mieses Gefühl bei der Sache hatte. Ob die neuen Inhalte Anklang bei den Spielern finden, wird sich spätestens im Mai 2018 zeigen. Wir rechnen mit einem Release, einige Tage bevor der Film Solo: A Star Wars Story am 24. Mai 2018 in den Kinos durchstartet. Nachfolgend haben wir den Tweet zur offiziellen Ankündigung seitens EA eingebunden: