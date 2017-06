Star Wars: Battlefront 2 - Gameplay-Livestream zeigt Angriff auf Theed

Im Rahmen des hauseigenen EA Play-Events am 10. Juni wird Publisher Electronic Arts weitere Einblicke in den Ego-Shooter Star Wars: Battlefront 2 geben. Neben einem neuen Trailer, wird es eine Live-Session geben, in der 40 Spieler in einer der neuen Multiplayer-Schlachten aus der Prequel-Trilogie gegeneinander antreten werden.

In der kommenden Woche am 10. Juni 2017 findet Electronic Arts hauseigenes EA Play-Event statt. Um 21 Uhr unserer Zeit werden innerhalb einer Pressekonferenz die neusten Spiele des Publishers vorgestellt. Darunter ist auch der Ego-Shooter Star Wars: Battlefront 2, der auf der vergangenen Star Wars Celebration in Los Angeles offiziell angekündigt worden ist.

Nun haben die Verantwortlichen auch bekannt gegeben, welche Inhalte im Rahmen des EA Play-Event gezeigt werden.

Einen genaueren Blick auf die angekündigte Einzelspieler-Kampagne wird es wohl nicht geben, dafür beginnt am 10. Juni um 21:30 aber der "Angriff auf Theed". Hier bekommen wir einen Einblick in den Multiplayer geboten und werden zudem weitere Schurken und Helden wie Darth Maul und Rey aus allen Epochen zu Gesicht bekommen.

Bei der Schlacht sollen insgesamt 40 Spieler, bei denen es sich um bekannte YouTuber und Live-Streamer (JackFrags, Darkness429 etc.) handelt, live gegeneinander antreten. Während das eine Team mit den Klonsoldaten zu Felde zieht, kämpft das andere Team in der Rolle der Separatisten und ihren Kampfdroiden. Erwartet werden darf im Rahmen der Gameplay-Premiere zudem ein neuer Trailer.

"Schlanke N-1 Sternenjäger und Vulture-Droiden heulen über dir auf und spucken Licht und Feuer. Wendige AT-RT Kampfläufer rasen um Ecken, verfolgt von dröhnenden GAPs. Agile Klonjetsoldaten springen von Dach zu Dach, während aggressive B2 Super-Kampfdroiden alles in ihrem Weg dem Erdboden gleichmachen", heißt es von offizieller Seite zu der Liveübertragung. "Armeen von Klonen und Droiden sprinten von Deckung zu Deckung und zerreißen mit ihrem Waffenbeschuss die Ruhe der einst so friedvollen Hauptstadt von Naboo. Und im Zentrum der tobenden Nahkampfschlacht mähen sich die Lichtschwerter von Darth Maul und Rey durch die Ränge der anstürmenden Truppen."

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Anders als im Vorgänger, wird es in Battlefront 2 neben einem Multiplayer auch eine Einzelspieler-Kampagne geben.

