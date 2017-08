Star Wars: Battlefront 2 - Exklusives Gameplay der Weltraumschlachten

Wir präsentieren euch die Weltraumschlachten in Star Wars: Battlefront 2 exklusiv – und haben zwei Gameplay-Videos für euch. Imperium gegen Rebellen: Electronic Arts und DICE wollen alles aus dem Starfighter Assault Modus rausholen.

Bislang war nur bekannt, dass es den Starfighter Assault Modus in Star Wars: Battlefront 2 gibt. Gameplay: Gab es nicht. Zur gamescom 2017 können wir euch nun zwei exklusive Videos von Dennis vorstellen, in denen wir euch die Weltraumschlachten genauer vorstellen.

So kämpfen wir in Star Wars Battlefront 2 im Weltall

Beachtenswert ist, dass es im Starfighter Assault Modus nicht nur um die Weiten des Weltalls geht, sondern die Kämpfe auch über der Planetenoberfläche stattfinden können. So soll laut DICE mehr Gameplay-Tiefe in Star Wars: Battlefront 2 gelangen und die Schlacht ein eigenes Setting erhalten.

Gestern zeigte Electronic Arts den Gameplay-Trailer zum Starfighter Assault Modus. Doch dort sahen wir nur In-Engine-Grafik – also keine richtigen Spielszenen aus Star Wars: Battlefront II. Für euch ändert sich das nun: Hier seht ihr als Erste die Rebellen und das Imperium in Dogfights gegeneinander antreten.

Star Wars: Battlefront 2: Weltraumschlachten im Gameplay

Video: Starfighter Assault Modus in Star Wars: Battlefront 2

In dem Weltraumkampf-Modus tretet ihr gegen andere Spieler an. Es handelt sich um einen Multiplayer-Mode in Star Wars: Battlefront 2, es sind also echte Gegner, gegen die ihr hier kämpft. Die Weltallschlachten sind kostenlos in der Basis-Version des Spiels enthalten.

DICE kündigte zudem an, dass es alle Raumschiffe aus den Filmen auch im Videospiel geben wird. So ist Starfighter Assault nicht nur ein kleines Gimmick, sondern ein Spielmodus, der bis oben hin vollgepackt mit Inhalten ist.

Auf der gamescom 2017 kann er ab Mittwoch getestet werden. Nicht in Köln? Hier gibt es alle Infos zur Star Wars: Battlefront 2 Beta!

Der Release-Termin von Star Wars: Battlefront 2 ist auf den 17. November 2017 angelegt. Erscheinen wird der Shooter von Electronic Arts für PlayStation 4, Xbox One und Origin (PC). Niklas Fegraeus ist als Gameplay-Designer mit an Bord.

