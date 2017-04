Star Wars: Battlefront 2 - Electronic Arts verzichtet auf Season Pass (Update)

UPDATE: Mittlerweile wurde das Statement relativiert. EA teilte mit, dass man auf das Feedback gehört habe, aber aktuell noch keine genauen Pläne bezüglich eines Season Passes habe. Es ist also davon auszugehen, dass ein Season Pass durchaus denkbar ist und die Aussage von Bernd Diemer falsch gedeutet wurde.

Im Rahmen der Star Wars Celebration in Orlando kündigte Electronic Arts und DICE den nächsten Battlefront-Ableger an. Dabei verspricht die Entwicklerschmiede, dass das Feedback der Community an höchster Stelle steht. DICE habe, so das Studio, am Vorgänger von Star Wars Battlefront 2 einiges lernen können. Aus diesem Grund schließt der schwedische Entwickler einen Season Pass aus. Dies würde die Community und Spieler in zwei Lager spalten.

While we're not ready to confirm any live service plans just yet, what we can say is this we heard the feedback from our Battlefront community loud and clear. We know they want more depth, more progression, and more content. So we're focused on delivering that in every dimension of Star Wars Battlefront II. We'll have more to share about our plans soon.