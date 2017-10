Star Wars: Battlefront 2 - EA reagiert auf Sorgen bezüglich der Lootboxen

In der vergangenen Woche fand die lang ersehnte Beta zu Star Wars: Battlefront 2 statt, die vielen Spielern einen ersten Einblick in den Shooter der Weltraumsaga bot. Dabei fiel die Meinung der Community aber nicht nur positiv aus und neben einigen Balancing-Problemen, sorgten vor allen Dingen die angekündigten Lootboxen für eine Menge Aufruhr. Jetzt reagierte EA auf die Kritiken und verspricht einige Fehler anzugehen.

Demnach werde der Publisher einen weiteren Blick auf das Spiel werfen und die meistdiskutierten Themen bedenken. Im Speziellen nannte das Unternehmen hier die Lootkisten, den Strike-Modus, die Infiltrations-Fähigkeit des Spezialisten und einige weitere Dinge.

“Wir werfen einen Blick auf die meistdiskutierten Themen - von Kisten und Fortschritt bis zum Strike-Modus (bei dem wir eine Änderung zum Best of 3 in Betracht ziehen), die Infiltrations-Fähigkeit des Spezialisten (welche etwas übermächtig sein könnte) und mehr. Oh, und der Flametrooper der Ersten Ordnung braucht etwas Arbeit - wir stimmen zu, dass er etwas mehr Feuerkraft benötigen könnte..."