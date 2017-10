Star Wars: Battlefront 2 - EA und DICE verlängern die Beta um zwei Tage

EA und DICE haben nun mitgeteilt, dass die Multiplayer-Beta von Star Wars: Battlefront 2 um zwei Tage verlängert worden ist. Damit habt ihr jetzt die Möglichkeit bis zum kommenden Mittwoch auf den Schlachtfeldern gegeneinander anzutreten.

Multiplayer-Beta um zwei Tage verlängert

Ursprünglich sollte die Multiplayer-Beta zu Star Wars: Battlefront 2 am gestrigen Montag um 18 Uhr enden. Nun haben Electronic Arts und DICE die Betaphase um zwei weitere Tage verlängert. Damit haben alle Spieler auf sämtlichen Plattformen (PC, PS4, Xbox One) noch bis zum 11. Oktober um 16 Uhr Zeit einen genauen Blick in den Ego-Shooter zu werfen.

"Vorabzugang beginnt am 4. Oktober um 8:00 Uhr UTC. Offen für alle ab dem 6. Oktober um 8:00 Uhr UTC. Beta endet am 11. Oktober um 16:00 Uhr UTC."

Ein kleines Dankeschön für alle Beta-Teilnehmer

Alle Teilnehmer an der Beta erhalten von den Entwicklern als kleines Dankeschön eine spezielle "Gründerkiste" voller Goodies, wie Kredits, ein exklusives Emote für Darth Maul und eine seltene Truppler-Sternkarte. Offiziell startete die Beta von Star Wars: Battlefront 2 am 04. Oktober exklusiv für alle Vorbesteller der Vollversion.

Seit dem 06. Oktober dürfen auch alle anderen Spieler mitmischen und die imperialen Schlachtfelder betreten. In der Beta könnt ihr den Galactic Assault Mode auf Theed City mit 20 gegen 20 Spielern ausprobieren. Hier kämpft ihr auf der Seite der Klonkrieger der Republik oder der Droidenarmee der Separatisten um die Vorherrschaft in der Stadt.

Außerdem ist der neue Arcade-Modus in der Battlefront 2-Beta enthalten. Hier tretet ihr innerhalb eines 10-gegen-10-Teamkampf mit KI-Verbündeten und -Gegnern an und könnt sogar Darth Maul steuern und mit ihm ganze Horden an Gegnern aus dem Weg räumen. Sämtliche Fortschritte, die ihr innerhalb der Beta erzielt, werden nicht in die Vollversion übertragen.

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 14. November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

