Star Wars: Battlefront 2 - Diese Inhalte erwarten euch im Dezember

Kurze Zeit nach der Veröffentlichung von Star Wars: Battlefront 2 dürfen sich Spieler bereits auf neue Inhalte in Form von neuen Helden, Fahrzeugen, Boni und sogar einem weiteren Kapitel für die Einzelspieler-Kampagne freuen.

Kurz nachdem Star Wars: Battlefront 2 am 17. November 2017 das Licht der Welt (Händlerregale) erblickt hat, dürfen sich Spieler auch schon auf neue Inhalte freuen. Denn Publisher Electronic Arts hat nun einige interessante Infos bezüglich neuer kostenloser Inhalte bekanntgegeben.

Diese Inhalte erwarten euch im Dezember

Euch erwarten im Dezember unter anderem neue Maps, Helden, Fahrzeuge und sogar ein frisches Kapitel für die Einzelspieler-Kampagne. Am 05. Dezember 2017 stehen neue spezielle Herausforderungen an, die euch an die Seite der Rebellen oder der Ersten Ordnung kämpfen - zusätzlich winken verschiedenen Belohnungen.

Am 13. Dezember 2017 folgen die beiden spielbaren Charaktere Finn und Captain Phasma. Diese können im Spiel für Credits erworben werden. Außerdem werden in derselben Woche weitere Challenges stattfinden, bei denen High-Power-Upgrades für die neu hinzukommenden Charaktere winken. Spieler erhalten weiterhin zwei neue Karten namens "Crait" sowie "D’qar". Mit dabei ist auch ein neues Heldenschiff namens "Tallie Lintras RZ 2A-Wing". Poe Damerons X-Wing bekommt darüber hinaus ein kleines Update in Form einer neuen Fähigkeit spendiert, die an den neuen Film angelehnt ist.

Doch auch die Singleplayer-Kampagne soll am 13. Dezember erweitert werden. In Star Wars: Battlefront 2 Resurrection kehrt Protagonistin Iden Version zurück und erlebt den Aufstieg der Ersten Ordnung.

Seitenauswahl

Infos zu Star Wars: Battlefront 2

Star Wars: Battlefront 2 - Switch-Umsetzung noch immer möglich Anscheinend besteht noch immer die Chance, dass auch Star Wars: Battlefront 2 seinen Weg auf die Nintendo Switch finden wird. Konkrete Pläne bestehen derzeit zwar nicht, EA zieht aber die ...