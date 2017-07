Star Wars: Battlefront 2 - Details zur Beta bekannt

Es gibt neue Details zur Beta des kommenden Shooters Star Wars: Battlefront 2. Diese findet Anfang Oktober statt und bietet zwei Spielmodi mit jeweils einer Map.

Die Spannung steigt bei den Fans des kommenden Spiels Star Wars: Battlefront 2. Neben der zuletzt laufenden Closed Alpha des Titels wurden jetzt neue Informationen zur Beta mitgeteilt. Diese soll vom 6. - 9. Oktober stattfinden - für Vorbesteller bereits ab dem 4. und wird zeitgleich am 9. mit dem Rest beendet. Die Beta bietet zwei unterschiedliche Spielmodi, die beide auf einer eigenen Karte stattfinden werden.

Zum Einen handelt es sich um den Modus Galactic Assault auf Theed, der Hauptstadt von Naboo. Diese Karte ist bereits von der E3 bekannt und konnte auch im Rahmen der Closed Alpha gespielt werden. Hier bekämpfen sich die Klone der Republik mit den Droiden der Separatisten. Man wird aus vier Klassen wählen können: dem Assault Trooper, dem Heavy Trooper, dem Officer (der seine Kameraden verstärken und Waffen fallen lassen kann) und dem Specialist, der sich auf das Legen von Fallen und sein Scharfschützengewehr konzentriert. Dieser Modus wird auch Fahrzeuge aus der Prequel-Zeit enthalten und einige nicht näher benannte Helden bieten.

Beim zweiten Modus handelt es sich um den sogenannten Starfighter Assault. Hierbei erlebt ihr eine Weltraumschlacht direkt aus erster Hand. Genauere Details zum Ort des Geschehens wurden nicht genannt, nur dass es sich um einen Kampf zu der Zeit der originalen Trilogie handeln solle. Dabei wolle man auf eine Auswahl der bekanntesten Schiffe des Star Wars-Universums zurückgreifen und einen Kampf über mehrere Objektziele bieten. Denkbar wäre beispielsweise die Schlacht um den Todesstern, bei der alle bekannten Schiffe vorkommen würden.

Weitere Details zum Starfighter Assault verspricht EA für die gamescom, die im kommenden August in Köln stattfinden wird. Das Hauptspiel erscheint offiziell am 17. November für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Infos zu Star Wars: Battlefront 2

