In Star Wars: Battlefront 2 wird es den Spiel-Modus Eroberung aus Battlefield nicht geben, obwohl sich das viele Spieler wünschen. Das kündigte ein DICE-Entwickler an. Demnach will das Studio verhindern, dass sich Star Wars Battlefront und Battlefield zu sehr vermischen.

Eine kürzlich gestartete Umfrage fragte Fans von Star Wars: Battlefront 2, welchen Spiel-Modus sie gerne in dem neuen Teil sehen wollen würden. Stolze 86 Prozent aller Teilnehmer gaben an, dass sie sich den Battlefield-Modus Eroberung – im Original auch Conquest – wünschen.

Kein Eroberung in Star Wars Battlefront 2

Nun reagierte DICE-Mitarbeiter und Associate Design Director von Star Wars: Battlefront 2, Dennis Brännvall auf das Feedback der Spieler. Er erteilte dem Wunsch nach dem Eroberungs-Modus ein Nein und sprach dabei die Trennung beider Marken und Spiele-Reihen an.

Demnach würden DICE und Electronic Arts nicht so weit in die beiden Franchise hineingehen – sie also nicht vermischen wollen. Letztendlich soll sich Star Wars: Battlefront 2 nicht wie ein Battlefield 1 mit anderen Skins anfühlen, sondern als eigenständiges Spiel bestehen.

DICE und EA wollen eigenständige Spiele machen

Brännvall erklärte, dass er und sein Team während der Entwicklung von Star Wars: Battlefront 2 jedoch schon viel gelernt hätten – für den neuen Titel genauso wie auch für Battlefield.

Ein Release-Termin steht bislang noch nicht fest. Star Wars: Battlefront 2 soll für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC in 2017 auf den Markt kommen.

Die hier gezeigten Bilder stammen aus dem ersten Teil der Shooter-Reihe, dem aktuellen Ableger Star Wars: Battelfront.

Infos zu Star Wars: Battlefront 2

