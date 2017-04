Star Wars: Battlefront 2 - Alle Episoden im Singleplayer-Modus vertreten - Update

Zu Star Wars Battlefront 2 wurde der Enthüllungs-Trailer frühzeitig veröffentlicht. Er verrät unter anderem, dass sich der Singleplayer-Modus und damit die Story-Kampagne um alle Episoden drehen wird.

Update: Momentan sind Entwickler DICE und Publisher Electronic Arts damit beschäftigt den vorzeitig geleakten Teaser-Trailer zu Star Wars Battlefront 2 aus dem Internet zu entfernen. Nun ist die offizielle Teaser-Webseite zu dem Multiplayer-Shooter an den Start gegangen. Laut dieser wird der Trailer am kommenden Samstag, den 15. April 2017 um 20:30 unserer Zeit im Rahmen der Star Wars Celebration offiziell veröffentlicht.

DICE und Electronic Arts scheinen mit Star Wars Battlefront 2 alles besser machen zu wollen. Die Spieler kritisierten beim bereits erschienenen ersten Teil der neuen Battlefront-Reihe, dass es einerseits keine Einzelspieler-Geschichte und sich andererseits die Story auch im Multiplayer-Modus nur auf die neueste Episode „Erwachen der Macht“ konzentrierte.

Story von Star Wars Battlefront 2 vereint alle Film-Episoden

Damit soll nun Schluss sein. In Star Wars Battlefront 2 werden wir auf Schlachtfeldern aller Episoden kämpfen dürfen, deutet der zu früh präsentierte Teaser-Trailer an. Er zeigt Inhalte und Charaktere von Episode 1 bis zur kommenden Episode 8. Möglich ist, dass wir die Episoden in dem aus Battlefield 1 bekannten Operations-System durchspielen. Das ist jedoch reine Spekulation und würde eine zusammenhängende Geschichte ausschließen.

Star Wars Battlefront 2 schickt uns somit nicht nur auf eine bekannte Reise, sondern erzählt offenbar eine gänzlich neue Story zwischen den Kino-Filmen. Als Startpunkt könnte die Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter dienen. Zu sehen sind in dem Enthüllungs-Video die Klonkriege („Clone Wars“) sowie die First-Order-Wars der letzten Verfilmungen.

Weitere Infos zum Spiel erwarten uns auf der Star Wars Celebration, auf der dieser Teaser-Trailer zu Star Wars Battlefront 2 offenbar zuerst präsentiert werden sollte. Es ist wahrscheinlich, dass wir von DICE und EA auch erstes Gameplay sehen.

Seitenauswahl

Infos zu Star Wars: Battlefront 2

Star Wars: Battlefront 2 - Erscheint in ungefähr einem Jahr Eine wahrlich gute Nachricht für alle Freunde von Star Wars: Battlefront. Der Nachfolger des Shooters soll bereits 2017 erscheinen und Bezug auf die neuen Filme nehmen.

Star Wars: Battlefront 2 - Solo-Kampagne in Planung? Erstmalig hat der Publisher EA in einem Statement Unzufriedenheit in Bezug auf die Wertungen von Star Wars: Battlefront kundgetan. Wird es demnach eine Singleplayer-Kampagne im Nachfolger ...

Siehe auch: kampagne