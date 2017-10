Star Trek: Discovery - Staffel 2 offiziell bestätigt

Vor wenigen Wochen schrieben wir über eine potenzielle 2. Staffel in Hinsicht auf Star Trek: Discovery. Der Produzent und Co-Creator Alex Kurtzman hielt eine Fortsetzung der Serie für sehr wahrscheinlich. Wie sich nun herausstellte, hat er mit seinen Vermutungen recht behalten. CBS hat die 2. Staffel nun offiziell angekündigt!

Diesbezüglich hat sich der Präsident von CBS, Marc DeBoise, zu Wort gemeldet, der ein paar Zeilen zum Erfolg der Serie verlor. Demnach hätte es Star Trek: Discovery in nur sechs Episoden geschafft, die Anzahl der CBS-Abonnenten deutlich zu steigern.

"Die Premiere von Star Trek: Discovery hat einen neuen Rekord aufgestellt, in Hinsicht auf neue CBS All Access-Abonnenten an einem einzigen Tag, einer Woche und einem Monat."