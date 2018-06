Star Trek: Discovery - Showrunner entlassen, aber es gibt bereits Ersatz

Die Besatzung der Serie Star Trek: Discovery steht im stetigen Wandel. Die aktuellen Showrunner verlassen die Produktion. Aber es findet ein reibungsloser Wechsel statt, da ein neuer Showrunner bereits gefunden wurde.

Nach Bryan Fuller folgen nun Gretchen Berg und Aaron Harberts, die von Bord gehen müssen. Nachdem die Serie Star Trek: Discovery bereits ihren Showrunner austauschen musste und mit den beiden kreativen Köpfen ersetzte, findet nun ein weiterer Wechsel in der Leitung statt. Scheinbar wurden sie von CBS wegen Unstimmigkeiten entlassen.

Produktionsstart: Staffel 2

Passend zum Produktionsstart der 2. Staffel wurden die beiden Showrunner ausgetauscht. The Hollywood Reporter gibt an, dass das Arbeitsklima hinter den Kulissen gar nicht gut aussah. Aufgrund von Streitigkeiten und Budget-Problemen sollen beide jetzt entlassen worden sein.

Aus Budget-Sicht handelt es sich so oder so um eine prekäre Situation, da es nach wenigen Folgen wohl schon vollends verplant war. Doch was passiert nun?

Es geht weiter! Die 2. Staffel von Star Trek: Discovery wird wohl pünktlich starten können, denn Alex Kurtzmann übernimmt an dieser Stelle als das Ruder des Captains. Er hat seines Zeichens mit Bryan Fuller an der Idee der Serie gewerkelt. Deshalb war bereits seit längerer Zeit klar, dass Kurtzmann die erste Episode in jedem Fall selbst drehen wollte. Falls euch Alex Kurtzman nichts sagt, er zeigt sich für das Drehbuch von Star Trek (2009), Star Trek Into Darkness oder Transformers verantwortlich.

Vorsicht, potenzielle Spoiler

Inhaltlich bekommen wir es in der 2. Staffel mit der USS Enterprise zu tun, auf der zu dieser Zeit Captain Pike dient. Pike wird von Anson Mount gespielt. Zudem soll sich viel um die Figur des Spock drehen, seine Vorgeschichte wird näher beleuchtet. Außerdem - und das halten wir für extrem wichtig - soll es in der 2. Staffel wieder mehr Star Trek-Themen wie in den klassischen Serien geben. Wie das am Ende aussieht, werden wir mit der 2. Staffel erfahren, für die noch kein Starttermin auf Netflix vorliegt.