Star Trek: Discovery - Serienstart auf Netflix mit zwei Episoden

Die erste Episode der neuen Serie Star Trek: Discovery des notorischen Sci-Fi-Franchises wird am heutigen Tage auf Netflix gezeigt. Wir haben alle Infos, die ihr vorab in Erfahrung bringen solltet in einer kleinen Übersicht.

Update: Netflix startet mit der neuen Serie Star Trek: Discovery durch und für den Anfang hält die Video-Streaming-Plattform sogar zwei Folgen bereit, nicht eine Folge, wie ursprünglich angenommen.

Originalmeldung: Fans der Marke Star Trek mussten sich eine sehr lange Zeit gedulden, bis es wieder zu Neuigkeiten bezüglich einer TV-Serie kam. Nach 15 Jahren des Wartens sollte Star Trek: Discovery schließlich die neue Serie werden. Ganz zur Freude vieler Netflix-Abonnenten wird es die Serie auch auf das Streaming-Portal schaffen. Wir verraten euch, wann die Serie startet und was ihr dazu wissen müsst.

In den USA ist die Serie bereits am gestrigen Sonntag, dem 24. September 2017, angelaufen. Hierzulande kann sie ab heutige, dem 25. September 2017, auf Netflix angesehen werden. Die Serienstaffel wird nicht am Stück veröffentlicht. Es erscheint in regelmäßigen Abständen einmal pro Woche eine neue Episode.

Es wird insgesamt 15 Folgen geben, also seid ihr die nächsten Wochen mit Stoff aus dem Star Trek-Universum versorgt. Die Staffel ist jedoch in zwei Kapitel unterteilt. Das erste Kapitel wird im November enden. Die erste Episode des zweiten Kapitels wird daraufhin im Januar 2018 gezeigt.

Brian Fuller verließ Produktion

Brian Fuller hat als Showrunner die grobe Hintergrundgeschichte konzipiert, der auch für die Serien American Gods oder Hannibal bekannt ist. Fuller hat seinerzeit auch Episoden für die Star Trek-Serien Voyager und Deep-Space-Nine zu verantworten. Nach Differenzen mit CBS musste Fuller allerdings die Produktion vorzeitig verlassen, da er andere Pläne hatte, als es am Ende von der Produktionsfirma verlangt wurde. In wie weit sich das nun auf die finale Folgen auswirkt, werden wir spätestens heute auf Netflix erfahren.

Story und Ereignisse

Die Serie Star Trek: Discovery spielt ca. zehn Jahre vor der ersten Serie Star Trek: The Original Series und chronologisch nach Star Trek: Enterprise. Thematisch wurde die Förderation mit der Hilfe von Captain Jonathan Archer gegründet, doch bevor Captain James Tiberius Kirk und seine Mannschaft in die Weiten des Alls aufbrechen, gab es noch diverse Eckpunkte. Hier setzt die Serie an und schickt die Schiffe U.S.S. Shenzhou mit der Kennung NCC-1227 und die U.S.S. Discovery mit der Kennung NCC-1031 auf etwaige Abenteuer. Primär müssen sie sich mit den Klingonen auseinandersetzen.

Aufhänger wird nämlich der Kalte Krieg mit den Klingonen sein. Michael Burnham, erster Offizier der Shenzhou, wird von Sonequae Martin-Green gespielt. Sie wird Augenzeuge eines Vorfalls, der das Mächtegleichgewicht der beiden Spezies, die 100 Jahre in Koexistenz verweilten, verschieben könnte. Die Schauspieler Doug Jones und Shazad Latif werden ebenfalls zu sehen sein.

Bekannt ist bisher, dass die Klingonen eine sehr große Rolle in der Serie spielen und auch von neuen Facetten beleuchtet werden. Ihr Äußeres ist ebenfalls einem erneuten Reboot unterzogen worden. Ihr könnt euer klingonisch also aufmöbeln, denn die ikonischen Kampfschreie wird es sicherlich wieder zu hören geben!

Prime Timeline confirmed!

Zum Schluss gibt es noch ein wichtiges Detail. Es ist wichtig zu erwähnen, dass es sich bei Star Trek: Discovery um die Prime Timeline handelt und nicht um die alternative Zeitlinie der Abrams-Filme, die als Kelvin Timeline bekannt ist. Das wurde von den Produzenten so bereits bestätigt.

