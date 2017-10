Star Trek: Discovery - Produzent hält 2. Staffel für sehr wahrscheinlich

Die neue Serie Star Trek: Discovery darf sich seitens CBS positiver Resonanz erfreuen. Der Produzent Alex Kurtzman hält es für denkbar, dass eine zweite Staffel bereits in Bälde angekündigt wird.

Erst kürzlich feierte Netflix den Serienstart von Star Trek: Discovery. Dafür gab es sogar gleich zwei Episoden und mittlerweile sind bereits vier Episoden der neuen Star Trek-Serie auf der Video-Streaming-Plattform eingestellt.

Doch parallel zum Serienstart auf Netflix verläuft die Serie auf CBS, die jene Serie zudem in Auftrag gegeben haben. Via CBS All Access können hier die neuen Episoden verfolgt werden und die Serie wirkt sich scheinbar positiv auf die Abonnenten-Zahlen des Streaming-Dienstes aus.

Nun stellt sich die Frage, ob es eine zweite Staffel geben wird. Diesbezüglich verlor der Produzent und Co-Creator Alex Kurtzman einige Worte gegenüber Polygon in einem Interview auf der New York Comic Con. So sei CBS von der Star Trek-Sendung regelrecht angetan und mit dem Erfolg sogar recht zufrieden.

"Die Gespräche verlaufen sehr gut, [...] Wir sind mehr als zuversichtlich, dass sie sehr bald eine zweite Staffel in Auftrag geben."

Diesbezüglich gilt es wohl einfach noch ein wenig abzuwarten und wenn das Ruder nicht herumreißt, können wir euch möglicherweise schon bald mit neuen Infos versorgen. Demnach gibt es aber noch keine Infos zum Release respektive Serienstart der Season 2.

Doch nicht alle sind mit der VoD-Exklusivität zufrieden. Die Produzentin Heather Kadin könne dies laut Aussagen auch sehr gut nachvollziehen. Sie meint, dass sie aus einer Mittelschicht stamme und ihre Eltern verwirrt seien, dass sie für solch eine Show bezahlen müssten. Zeitgleich räumt sie ein, dass es sehr aufregend sei am Wachstum einer neuen Plattform teilzuhaben.

