Star Trek: Discovery - 2. Staffelhälfte startet heute auf Netflix

Die zweite Staffelhälfte der ersten Staffel von Star Trek: Discovery ist da. Die Episode 10 steht ab sofort zum Ansehen auf Netflix bereit.

Alle Fans von Star Trek: Discovery haben nun abermals Grund zur Freude, denn die Serie startet heute mit der 2. Staffelhälfte der 1. Staffel durch. Das bedeutet auf Netflix ab sofort eine neue Episode im Wochentakt. Genauer gesagt erscheint nun jeden Montag eine neue Folge.

Ab ins Paralleluniversum!

Nach einem spannenden Midseason-Finale steht ab heute Episode 10 für euch bereit. Die Folge mit dem Titel "Despite Yourself" dürfte für alte Star Trek-Hasen besonders spannend werden. Wir möchten an dieser Stelle natürlich keine Spoiler aussprechen. Aber wie wir der Folgenbeschreibung auf Netflix entnehmen können, wird sich alles um das Theme Paralleluniversen drehen. Das kennen wir noch aus älteren Serien und empfanden diese immer als besonders spannend!

Die Episodennamen der Folgen 10-11 sind zudem bekannt:

Episode 11 - The Wolf Inside

Episode 12 - Vaulting Ambition

Episode 13 - What's Past Is Prologue

Episode 14 - The War Without The War Within

Episode 15 - Will You Take My Hand?

Wieder mit von der Partie sind die Schauspieler Sonequa Martin-Green, Doug Jones und Shazad Latif. Die Serie wird von Bryan Fuller und Alex Kurtzman produziert. Eine zweite Staffel für Star Trek: Discovery ist übrigens bereits in Arbeit. Erst kürzlich wurde ganz offiziell eine 2. Season bestätigt.

