Star Trek: Bridge Crew - VR-Raumschiff-Simulation mit eigener Sprachsteuerung

Star Trek bekommt schon in wenigen Wochen eine VR-Aplikation. Mit Star Trek: Bridge Crew dürft ihr euch nicht nur wie der Käpt'n eures eigen Raumschiffes fühlen, sondern fortan auch adäquate Sprachbefehle erteilen.

Käpt'n auf Brücke! Diesen Satz haben die meisten Leser womöglich schon des Öfteren gehört. Wer wollte nicht schon immer Kapitän seines eigen Raumschiffs sein? Mit Star Trek: Bridge Crew möchte Ubisoft dies nun weitestgehend ermöglichen.

Der VR-Simulator wirft euch in die einzelnen Rollen der führenden Offiziere der Mannschaft an Board. Gemeinsam mit einigen Freunden könnt ihr in die Fußstapfen von Kirk, Spock oder Picard treten und die USS Aegis befehligen. Eure Pirmärmission lautet eine neue Heimat für die Vulkanier zu finden, die ihren Heimatplaneten im Kampf gegen die Romulaner verloren haben.

Sprachsteuerung für KI

Red Storm Entertainment verbaut für weiterführende Missionen sogar die Originalbrücke der USS Enterprise NCC-1701. Und wenn das nicht schon genug ist, gehen die Entwickler jetzt noch einen Schritt weiter.

Gemeinsam mit IBM kommt es zur Implementierung der Sprachsteuerung des Unternehmens, die den Beinamen Watson trägt. IBM Watson ermöglicht es den Spielern, falls nicht genügend reale Spieler an einer Runde teilnehmen und die leeren Plätze mit KI-Einheiten aufgefüllt werden, alle Offiziere per Sprachsteuerung zu befehligen. Die KI kann mittels der Software über eure Stimme gesteuert werden.

Das entsprechende System dahinter wird nach dem Launch des Titels als Beta-Version zum Spiel angeboten. Sie wird final ab Sommer diesen Jahres zur Verfügung stehen. Der Titel erscheint am 30. Mai 2017 für die PlayStation VR, HTC Vive und Oculus Rift. Somit wünschen wir allen kommenden Käpt'ns einen ruhigen Flug!

