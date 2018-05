Star Trek: Bridge Crew - The Next Generation als offizielle Erweiterung angekündigt

Es gibt neues Star Trek-Futter für alle Fans von The Next Generation. Star Trek: Bridge Crew erhält eine offizielle Erweiterung, die sich an die bekannte Serie rund um Jean-Luc Picard anlehnt.

Die Mannen von Ubisoft haben eine offizielle Erweiterung zu Star Trek: Bridge Crew angekündigt, die sich vollends auf The Next Generation bezieht. Dabei werden alle Captains einen Abstecher auf das Raumschiff NCC-1701-D machen dürfen, der Enterprise von Jean-Luc Picard! Hierbei handelt es sich nicht um die Enterprise-E, die wir aus späteren Filmen kennen. Der neue Ritt darf natürich nicht ohne einen neuen Sessel für den Captain durchgeführt werden, die Brücke macht insgesamt einen neuartig vertrauten Eindruck. Alle Fans werden hier sicherlich auf ihre Kosten kommen.

Neue Modi und mehr!

In den Weitens des luftleeren Raumes unterwegs, werdet ihr dabei auf Borg und Romulaner treffen. Neuartige Missionen stehen zur Verfügung, während ihr entscheiden könnt, ob ihr die Erweiterung in der virtuellen Realität oder als konventionelles Spiel genießen möchtet. Der Modus mit den herkömmlichen Missionen wird sich dabei vom Patrouillen-Modus abgrenzen. Letzterer wird Spieler mit zufälligen Begegnungen (endlos) konfrontieren. Außerdem gibt es noch den Widerstands-Modus, der eine Questreihe birgt, in der ihr euch mit den Borg auseinandersetzen müsst.

Star Trek: Bridge Crew Fortan auch ohne VR spielbar

Im zentralen Punkt der Expansion wird zudem die neue Figur stehen. Der Ops-Offizier wird sich automatisch um die Crew kümmern und alles managen. Sie teilt den verschiedenen Abteilungen frühzeitig die richtigen NPC-Teams zu. Die Erweiterung The Next Generation wird hierzulande wahrscheinlich rund 15 Euro kosten und Crossplay zwischen dem PC und der PlayStation 4 ermöglichen. Dabei erscheint die Erweiterung am 22. Mai zuerst für PS4 und am 21. Juli 2018 folgt der PC.