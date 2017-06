Star Ocean: Till the End of Time - Der PS2-Klassiker wird neu aufgelegt und erscheint digital

Ende des Monats kommen Rollenspielfreunde mit einem alten Bekannten in Berührung: Star Ocean: Till the End of Time wird mit geringfügigen Änderungen für die PlayStation 4 erscheinen.

Star Ocean: Till the End of Time - Fans aufgepasst: der 23. Mai 2017 wird euer Tag! Square Enix gab gestern bekannt, dass der beliebte Rollenspieltitel der PlayStation 2 an diesem Tag digital für die PS4 erscheinen wird. Laut Gematsu werdet ihr dafür 20,99 Dollar bezahlen müssen.

Der Publisher verriert, dass außerdem einige Extras hinzugefügt wurden. So könnt ihr euch auf ein Trophy-System freuen, die Share-Funktionen nutzen und euch an Remote Play erfreuen. Dafür müsst ihr allerdings die kantige Grafik der älteren Konsolengeneration in Kauf nehmen.

Das Sci-fi-JRPG von den Entwicklern tri-Ace und tri-Crescendo wurde ursprünglich in 2004 veröffentlicht. Damals noch auf der PlayStation 2 mit kabelgebundenem Controller. Erinnert ihr euch?

