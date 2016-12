Mit Update 2.6, welches sehr wahrscheinlich noch in dieser Woche erscheint, gibt es endlich das First-Person-Modul im Sci-Fi-Epos Star Citizen. Damit sich bisher spielfremde Interessenten das Szenario mal genauer angucken können, wird das Update zwei Tage lang kostenlos verfügbar sein.

Stück für Stück setzt sich das Mammutprojekt Star Citizen vom Entwicklerstudio Cloud Imperium Games langsam zusammen - mit Update 2.6 kommt in Form des First-Person-Moduls das nächste Puzzleteil zum Ganzen hinzu.

Doch nicht jeder konnte bisher einen detaillierten Blick in das MMORPG werfen - sei es aus Zeitgründen, fehlendem Interesse daran, etwas dafür zu bezahlen oder den recht hohen Preisen. Um das zu ändern, geht das Entwicklerstudio mal wieder den Weg der kostenlosen Probespielzeit.

Sobald Update 2.6 verfügbar ist, kann man zwei Tage lang kostenlos spielen und ausprobieren, was man in Star Citizen so erlebt. Damit das funktioniert muss man sich über die offizielle Webseite anmelden und den Code WELCOME2SC eingeben. Sobald die Testphase beginnt, erhält jeder registrierte Spieler eine E-Mail.

Seitenauswahl

Infos zu Star Citizen

Star Citizen - Nicht nur Planeten und Sternenstaub - riesige Stadt entdeckt Wer in Star Citizen mit seinen Raumschiffen durch die Gegend fliegt, der will nicht nur Kometen und kleine Planeten entdecken - große Städte oder beeindruckende Landschaften sind das wahre ...