Star Citizen - Neues Video gibt Einblicke in zukünftige Pläne

Ein neues Video zu Star Citizen gibt Einblicke in die aktuelle Entwicklung des Titels und zeigt Pläne für die Zukunft. In dem knapp 40-minütigen Video gibt es auch den neuen Buggy zu sehen.

Die Entwicklung des Weltraum-Spiels Star Citizen geht weiter und die Pläne weiten sich immer mehr aus. So bestätigte man jetzt sogar, dass das Crowdfunding-Projekt mittlerweile die unfassbare Summe von ganzen 155 Millionen Dollar erreicht habe. Dafür haben sich etwa 1,9 Millionen Menschen an der Aktion beteiligt.

Jetzt veröffentlichte das Team um Chris Roberts ein neues Video, das Einblicke in die aktuelle Entwicklung gibt. Auch zukünftige Pläne lassen sich in dem 40-minütigen Film entdecken. Inhalte der Alpha 3.0 - wie z.B. die Auftraggeber - oder die Konzeptionierung des zuletzt angekündigten Buggies finden ebenfalls Platz in dem Video.

Einen großen Teil nimmt auch die spezielle Technik ein, die das Einparken von Fahrzeugen oder Raumschiffen innerhalb von größeren Vehikeln erlaubt. Dadurch wird es ermöglicht, ein riesiges Schiff zu haben, das mit weiteren kleinen Schiffen gefüllt ist, mit denen man direkt aus dem Hangar ins Weltall starten kann. Das System ermöglicht ebenfalls die Unterscheidung zwischen legal erworbenen Gegenständen und denen die man erbeutet hat. Durch dieses Feature lassen sich gestohlene Waren oder Raumschiffe im eigenen Frachtraum lagern und weiter transportieren.

Die Alpha 3.0 von Star Citizen soll im Spätsommer erscheinen und für eine Menge Spielspaß sorgen.

