Star Citizen - Mehr als 160 Millionen Dollar von fast 1,9 Millionen Unterstützern

Die Jungs und Mädels von Cloud Imperium Games haben durch ihre Crowdfunding-Kampagne mittlerweile mehr als 160 Millionen Dollar für die in der Entwicklung befindliche Weltraum-Simulation Star Citizen zusammenbekommen. Weiterhin sprechen die Entwickler in neuen Episode der "Around the Verse"-Reihe über den aktuellen Stand der Entwicklung.

Die Entwickler hinter der Weltraum-Simulation Star Citizen können sich über einen weiteren Meilenstein freuen, der nun durchbrochen worden ist. Mittlerweile sind mehr als 160 Millionen Dollar von fast 1,9 Millionen Spielern zusammengekommen. Jeder Spieler hat damit im Schnitt mehr als 80 Euro ausgegeben. Umso bemerkenswerter wenn man bedenkt, dass der Titel noch nicht einmal im Handel verfügbar oder zumindest über einen konkreten Release-Termin verfügt.

Neue Episode der "Around the Verse"-Reihe veröffentlicht

Besonders der noch immer fehlende Veröffentlichungstermin ist für viele Kritiker ein Grund zu behaupten, dass es sich bei dem Projekt lediglich um einen großen Betrug handelt. Die Mannen von Cloud Imperium Games lassen sich durch solche Anschuldigungen allerdings nicht aus der Ruhe bringen:

"Software-Entwickler in allen Ebenen neigen dazu, optimistisch zu sein. Man möchte eben große Dinge machen. […] Doch es gibt Leute, die behaupten: 'Das Ding wird niemals erscheinen, es ist Betrug', was einfach nicht wahr ist. Es wäre der wohl schlechteste Betrug der Welt. Wir stellen viele Leute ein und arbeiten wirklich hart."

Die Verantwortlichen haben nun zudem eine neue Episode der "Around the Verse"-Reihe veröffentlicht, in dem die Entwickler interessante Informationen über den aktuellen Stand der Arbeiten preisgeben. Das entsprechende Video haben wir für euch unterhalb dieser Meldung eingebaut.

Seitenauswahl

Infos zu Star Citizen

Star Citizen - Mehr als 150 Millionen Dollar erreicht Die Erfolgsgeschichte von Star Citizen nimmt kein Ende: Das Weltraumspiel von Chris Roberts erreichte zuletzt die 150 Millionen-Marke und es ist kein Ende in Sicht.