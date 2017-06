Star Citizen - Mehr als 150 Millionen Dollar erreicht

Die Erfolgsgeschichte von Star Citizen nimmt kein Ende: Das Weltraumspiel von Chris Roberts erreichte zuletzt die 150 Millionen-Marke und es ist kein Ende in Sicht.

Schon zu Beginn der Crowdfunding-Kampagne im Oktober 2012 gehörte Star Citizen zu den erfolgreichsten Crowdfunding-Projekten aller Zeiten. Der Grund ist recht simpel: Der leitende Entwickler Chris Roberts ist eine Koryphäe im Bereich der Weltraumsimulationen und konnte sich mit der Wing Commander-Reihe ein Denkmal setzen. Das Spiel befindet sich zurzeit weiter in der Alpha und daran wird sich vor Ende des Jahres nichts ändern.

Das kümmert die Fans des Spiels offenbar jedoch überhaupt nicht, denn so wird der Titel weiter fleißig unterstützt und Raumschiffe für Echtgeld gekauft. So erreichte man zuletzt eine Summe von 150 Millionen Dollar, was wirklich herausragend ist. Für einen ordentlichen Schub sorgte offensichtlich das neu angekündigte Raumschiff - die Aegis Eclipse. Der Stealthbomber ist in der Warbond-Edition für 250$ zu erstehen, die normale Variante liegt bei bei einer stolzen Zahl von 275$.

Auch der sogenannte Concept Sale wird geholfen haben: Dieser Sale beinhaltet Pakete aus mehreren Fliegern - unter anderem den eben genannten Aegis Eclipse. Die unterschiedlichen Pakete sind für 240$, 670$ und - man höre und staune - für 2.350$ zu erwerben.

Star Citizen ist seit August 2013 spielbar und wird ständig erweitert. Ende des Jahres soll die Singleplayer-Kampagne Squadron 42 veröffentlicht werden, für die der bekannte Schauspieler Mark Hamill gewonnen werden konnte.

Seitenauswahl

Infos zu Star Citizen

Star Citizen - Entwickler: "It's not the best space sim, it's the best everything sim" Dass Star Citizen das vielleicht aktuell ambitionierteste Projekt der gesamten Spieleindustrie ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Wie viel das Entwicklerstudio wirklich erreichen ...