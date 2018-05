Star Citizen - Legatus Pack kostet stolze 27.000 US-Dollar

Spieler, die über das nötige Kleingeld verfügen, können in das MMORPG Star Citizen eine ganze Menge Geld versenken. Für das neue Legatus Pack werden insgesamt satte 27.000 Dollar fällig.

Solltet ihr zufällig ein ordentliches finanzielles Polster haben und nicht wissen womit mit dem vielen Geld, dann haben wir möglicherweise eine passende Lösung für euch in Aussicht. Star Citizen-Fans bietet sich mit dem neuen Legatus Pack nun die Möglichkeit 117 Raumschiffe und 163 zusätzliche Gegenstände in einem Paket vereint zu erhalten. Der einzige Haken an der Sache: Ihr müsst satte 27.000 Dollar auf den Tisch legen.

Außerdem könnt ihr nur dann kaufen, wenn ihr bereits mindestens 1.000 Dollar in Star Citizen investiert habt. Andernfalls bekommt ihr nicht einmal die enthaltenen Gegenstände zu Gesicht. Glücklicherweise sind diese bereits geleakt worden und können hier eingesehen werden.