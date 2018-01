Star Citizen - Gestohlene Raumschiffe können nicht dauerhaft übernommen werden

Die Entwickler von Star Citizen haben ein paar Worte zur Piraterie im Weltraumabenteuer verloren. Es wird nicht möglich sein, gestohlene Raumschiffe dauerhaft in die Sammlung aufzunehmen.

Die Mannen von Cloud Imperium haben sich zum Thema Piraterie in Star Citizen zu Wort gemeldet. Um der Piraterie ein wenig entgegenzutreten, haben sie sich dazu entschieden, gestohlene Schiffe nach dem Ausloggen des Piraten zu entfernen. Demnach können sich die Spieler keine Flotte mit gestohlenen Raumschiffen aufbauen.

So soll der Diebstahl primär dazu dienen, mit der gestohlenen Ware eine Spritztour zu machen, sie für Schrott zu verkaufen oder sich an der bloßen Piraterie zu erfreuen. Der Diebstahl solle keineswegs dazu dienen, die persönliche Sammlung an Raumschiffen zu vergrößern, unterstreich Will Maiden in seinem Statement.

Selbstredend ist das Feedback zu diesem Kommentar nicht ausschließlich positiv. Einige Spieler fühlen sich nun eingeschränkt in ihrem Dasein als Raumpirat.

Am Ende sieht es jedoch so aus, dass die Spieler über eine Versicherung verfügen und ein neues Raumschiff erhalten, wenn ihr altes gestohlen wurde. Dies könnte in einem Szenario als Exploit ausgenutzt werden, wenn ein Bekannter das Raumschiff des Spielers stiehlt und sie gemeinsame Sache machten. Die Raumschiffe zu löschen, scheint demnach ein logischer Schritt seitens der Entwickler zu sein, um eben jenem Exploit aus dem Weg zu gehen. Trotzdem dürfte dieser Umstand den enttäuschten Piraten bis auf weiteres missfallen.