Star Citizen - Anscheinend weitere Verschiebung der Alpha 3.0

Anscheinend ist der Release-Termin der Alpha 3.0 zu der Weltraumsimulation Star Citizen ein weiteres Mal nach hinten verschoben worden. Derzeit befinden sich noch zahlreiche Bugs im Spiel, die es zu entfernen gilt. Eine offizielle Stellungsname des Entwicklers gibt es bislang allerdings nicht.

Es ist noch nicht lange her, als Entwickler Cloud Imperium Games den Release-Termin des umfangreichen Alpha-Updates von Star Citizen ein weiteres Mal nach hinten verschieben musste. Eigentlich sollte die Alpha 3.0 bereits diesen Monat an den Start gehen.

Stattdessen wurde die Veröffentlichung kurzerhand auf den 08. September verschoben, da das Studio schlicht noch ein wenig mehr Zeit für den Feinschliff benötigt.

"Im Laufe der Woche haben wir für die Alpha 3.0 die Phase der Optimierungen, des Feintunings und des Bugfixings erreicht. Da so viele Features und Inhalte implementiert wurden, sind wir auf einige Probleme mit der Stabilität gestoßen. Diese möchten wir zunächst beheben, ehe wir die Version öffentlich machen", hieß es hierzu.

Nun sieht es allerdings so aus, dass auch der 08. September als finaler Release-Termin nicht gehalten werden kann. Das Datum ist mittlerweile von der offiziellen Website entfernt worden, was die Vermutung bestärkt, dass sich Fans noch ein wenig länger in Geduld üben müssen. Dafür wurde eine Liste mit derzeit bestehenden Bugs veröffentlicht, die vor dem Release behoben werden müssen. Dazu gehören unter anderem zwölf sogenannte Blocker, bei denen es sich um schwerwiegende Fehler handelt, die einen starken Einfluss auf das Spielgeschehen haben.

Eine offizielle Stellungnahme zu der Verschiebung seitens Clud Imperium Games steht bislang noch aus.

