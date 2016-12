Star Citizen - Alpha 2.6 erschienen - MMO nutzt Amazon Engine

Wenig überraschend ist seit einiger Zeit nun die Alpha 2.6 in Star Citizen spielbar und bringt allerlei Neuerungen zum Spiel. Deutlich überraschender ist jedoch, dass sowohl Star Citizen als auch Squadron 42 die von Amazon entwickelte Spieleengine Lumberyard nutzen.

Es ist soweit: Die Alpha 2.6 für das Sci-Fi-MMO Star Citizen vom Entwicklerstudio Cloud Imperium Games hat seine Alpha 2.6 spendiert bekommen und bietet damit vielerlei neue Inhalte für die Community des Titels. Die erste Version des FPS-Moduls Star Marine ist nun verfügbar und bringt zwei Spielmodi, die einen Eindruck des Gesamterlebnisses bieten wollen. Zudem darf man sich über generelle Verbesserungen am Spiel insgesamt und im Modus Arena Commander speziell freuen.

Eine sehr spannende Neuerung ist die Ankündigung, dass Star Citizen sowie das Singleplayer-Modul Squadron 42 auf der Lumberyard Engine von Amazon laufen werden. Dies wurde schon vor langer Zeit entschieden und bisher ist das Entwicklerstudio sehr zufrieden damit.

Untenstehend findet ihr einige Trailer zu den Neuerungen. Viel Spaß!

Die Entwicklerlegende Chris Roberts und Character Art Director Josh Herman haben innerhalb der Videoshow "10 for the Chairman" einen sehr beeindruckenden Einblick in die ...