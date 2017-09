Star Citizen - 45.000 Dollar-Rückforderung war nur ein Fake

Offensichtlich war die gesamte Geschichte rund um die angeblich größte Rückforderung in der Geschichte des Gamings bloß ein Fake gewesen, um Star Citizen zu schaden. Wir versuchen das Thema in unserer News richtig zu stellen.

Für viele Spieler innerhalb der Community scheint die Entwicklung des Weltraum-MMORPGs Star Citizen offensichtlich nicht schnell genug voranzugehen. Eine Gilde diskutierte aus diesem Grund über das Thema und äußerte ihren Unmut über die Entwicklung.

45.000 Dollar-Rückforderung war nur ein Fake

Schließlich forderten die sogenannten "Whaltes" der Gilde, dass der Entwickler dazu aufgefordert werden soll insgesamt drei "Completionist"-Packs im Wert von jeweils 15.000 Dollar zurückzuerstatten. Die Mitglieder der Gilde sind der Meinung, dass Chris Roberts, Gründer des Entwicklers Cloud-Imperium-Games, die Spieler bloß anlügen möchte.

Laut eines Reddit-Nutzers sei es ein Alptraum gewesen, die Rückerstattung durchzubringen. Schließlich, nach über fünf Wochen, bekam die Gilde ihr Geld schließkich doch zurücküberwiesen. Angeblich habe es extra lange gedauert, damit es sich die Verantwortlichen womöglich noch einmal überlegen würden oder die Sache auf sich beruhen lassen.

Schließlich meldete sich Dave Swofford von Entwickler Cloud Imperium Games zu Wort und erklärte gegenüber Ars Technica, dass die Geschichte so nicht stimmen würde. Anstatt 45.000 Dollar, wurde eine Rückerstattung in Höhe von 300 Dollar (etwa 250 Euro) gewährt. Außerdem habe es keine fünf Wochen gedauert, bis der Vorgang abgeschlossen war. Dieser wurde schnell abgeschlossen und er wurde nicht künstlich in die Länge gezogen. Die Screenshots, die als Beweis veröffentlicht worden sind, sollen nicht der tatsächlich geführten Diskussion entsprechen.

Laut Spiele-Entwickler Derek Smart, der in der Vergangenheit bereits des Öfteren gegen Star Citizen wetterte, sei dies ein Lügenkonstrukt des zuständigen Entwicklers, um Baker mundtot zu machen. Er ist der Meinung, dass der Redditor sicherlich aus Angst vor wütenden Reaktionen sein Konto gelöscht habe.

Star Citizen besitzt mittlerweile über 1.800.000 Fans und wir mit über 159 Millionen US-Dollar unterstützt.

