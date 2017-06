Square Enix - Partnerschaft mit Studio "People Can Fly" bestätigt

Publisher Square Enix und Studio People Can Fly arbeiten an einem neuen Titel zusammen. Viele Infomationen gab es bisher nicht.

Gestern wurde von Square Enix angekündigt, dass sie in Zusammenarbeit mit dem Studio People Can Fly an einem neuen Originaltitel arbeiten. People Can Fly wurde vor allem mit "Bulletstorm" und "Gears of War: Judgment" bekannt und tut sich nun mit dem japanischen Publisher zusammen.

Der neue Titel soll für Konsolen, wie auch den PC erscheinen und wird ja vielleicht schon das Games as a Service-Modell umsetzen. Head of Studio, Lee Singleton, beschrieb die Zusammenarbeit als äußerst positiv:

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von People Can Fly in Warschau, einem Studio voller engagierter Mitarbeiter, die sich wirklich im Software-Segment auskennen, [...] Wir entwickeln gemeinsam einen Titel, den wir alle spielen wollen und der eine perfekte Ergänzung für unser Portfolio sein wird.""

Square Enix gab gestern nicht viele Informationen preis, auf der E3 wird es allerdings auch keine Präsentation geben.

Was glaubt ihr, könnte es für ein Game werden?

Seitenauswahl