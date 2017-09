Square Enix - Final Fantasy 30th Anniversary Celebration Box stark limitiert jetzt vorbestellen

Im Hause Square Enix wird derzeit das 30. Jubiläum von Final Fantasy gefeiert. Passend dazu haben die Verantwortlichen eine FINAL FANTASY 30th Anniversary Celebration Box zum Kauf angeboten, die allerdings sehr streng limitiert ist.

Die Verantwortlichen hinter dem Franchise von Final Fantasy haben einen Grund zum Feiern, denn die Marke ist bereits 30 Jahre alt. Nun gibt es im Square Enix Online Store eine besondere Truhe zu erbeuten, die sich mit dem Jubiläum beschäftigt.

Die FINAL FANTASY 30th Anniversary Celebration Box ist streng limitiert, weswegen alle Interessenten schnell zuschlagen sollten.

Enthalten sind unter anderem eine Figur von Cloud (Play Arts Kai) in der limitierten Farbedition aus Final Fantasy VII Remake, wozu es noch einen Bonus gibt, und eine folierte Trading Card in der 30th Anniversary-Promoedition. Hiervon wurden nur 2000 Stück in englischer Sprachausgabe gedruckt.

Geheimer Loot-Inhalt

Aber das war noch nicht alles, denn der besonderen Truhe liegen noch 5 weitere Specials bei, die allerdings als Überraschung fungieren.

Der Preis ist momentan um 30 Prozent reduziert. Das bedeutet, ihr erhaltet die FINAL FANTASY 30th Anniversary Celebration Box momentan für 149,99 €, anstatt für den Ursprungspreis von 214,00 €. Bis zum 30. September 2017 habt ihr nun die Möglichkeit, eure Vorbestellung zu tätigen, allerdings ist das Produkt auf 500 Stück für den europäischen Markt limitiert. Das Produkt könnte demnach schnell ausverkauft sein.

