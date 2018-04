Spyro Reignited Trilogy - Trilogie-Remake offiziell angekündigt, hier ist der Trailer

Activision hat die gemutmaßte Spyro Reignited Trilogy offiziell angekündigt. Es handelt sich um ein Remake der Original-Trilogie und erscheint für PS4 und Xbox One. Ein Release für Nintendo Switch und PC ist bislang nicht geplant.

Lange gab es Gerüchte, nun folgte endlich die offizielle Ankündigung: Activision hat das Remake der originalen Spyro-Trilogie offiziell angekündigt. Unter dem Namen Spyro Reignited Trilogy werden die drei bekanntesten Teile der Reihe neu aufgelegt.

Die Spyro-Trilogie enthält die Spiele Spyro the Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer und Spyro 3: Year of the Dragon. Für das Remake zeichnet sich Toys for Bob verantwortlich, ein Tochterunternehmen von Publisher Activision.

Trailer zur Spyro-Trilogie

Spyro Reignited Trilogy soll am 21. September 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Bislang ist keine Veröffentlichung für Nintendo Switch und PC geplant.

Wir haben den offiziellen Trailer unten eingebunden. Darin wird ein Vergleich zwischen den Originalen und dem Remastered gezogen, zusätzlich gibt es erste Gameplay-Szenen. Vorab: Das Remake sieht absolut fantastisch aus.

