Spyro Reignited Trilogy - Von mexikanischem Händler geleakt, wohl doch keine Zeitexklusivität

Das Cover sowie der vermeintliche Release-Termin zu dem Remake der originalen Spyro-Trilogie Spyro Reignited Trilogy sind jetzt von einem Händler geleakt worden.

Update: Der Twitter-Nutzer Nibel hat einige geleakte Bilder zu dem Remake veröffentlicht. Außerdem hat ein weiterer Händler den kommenden Titel auch für die Xbox One gelistet. Offensichtlich wird es doch keine Zeitexklusivität für die PS4 geben.

Spyro Reignated Trilogy screenshots have leaked pic.twitter.com/cjEUgWVWVU — Nibel (@Nibellion) 5. April 2018

Originalmeldung: In den letzten Wochen fanden sich immer neue Hinweise auf ein Remake der originalen Spyro-Trilogie. Unter anderem streute der zuständige Publisher Activision geheimnisvolle Hinweise und forderte Fans auf an einer virtuellen Schnitzeljagd teilzunehmen.

Nun hat ein mexikaischer Händler die Spyro Reignited Trilogy geleakt und sogar das vermeintlich entsprechende Cover ist aufgetaucht. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die offizielle Ankündigung im Laufe des heutigen Tages bzw. dieser Woche stattfinden wird. Laut dem Händler erscheint Spyro Reignited Trilogy am 21. September 2018 für die PS4. Angeblich habe sich Activision für einen zeitexklusiven Release auf der PlayStation 4 mit zusätzlichem PS4 Pro-Support entschieden. Ein Jahr später soll die Veröffentlichung auf anderen Plattformen erfolgen.

Spyro Reignited Trilogy: Zeitexklusiv auf PS4

Im Remake der Spyro-Trilogie sollen die Spiele Spyro the Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer und Spyro 3: Year of the Dragon enthalten sein. Die Entwicklung erfolge durch Vicarious Visions, die sich auch schon für das Crash-Remake verantwortlich zeichneten.