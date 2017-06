Splinter Cell: Blacklist - Steht eine Rückkehr von Sam Fisher bevor?

Es deutet einiges darauf hin, dass sich ein neuer Teil der Splinter Cell-Reihe in der Entwicklung befindet. Ubisoft beantragte vor kurzem neue Markenrechte an der Stealth-Reihe rund um Sam Fisher.

Tom Clancy's Splinter Cell sorgte im Jahr 2002 für eine wahre Revolution des Stealth-Genres. Der markante Protagonist Sam Fisher mit seinen Multi-Vision Goggles sorgte für insgesamt sieben Spiele der Hauptreihe auf unzähligen Plattformen. Sogar ein Film befand sich lange Zeit in der Entwicklung und es erschienen Comics und Bücher rund um den Geheimagenten.

In einem beeindruckenden Fanfilm zu Tom Clancy's Splinter Cell erfahren wir mehr über Sam Fishers Vergangenheit. ...

Seit Herbst 2013 ist es jedoch sehr ruhig um den charismatischen Charakter geworden und mit Splinter Cell: Blacklist erschien der vorerst letzte Teil der Reihe. Das könnte sich aber schon bald ändern, denn wie jetzt entdeckt wurde, reichte Ubisoft Ende Mai einen Antrag für Markenrechte an Splinter Cell ein. Das wäre theoretisch nichts besonderes und absolut üblich, wenn es sich um eine reine Verlängerung der alten Lizenz handle. Dies ist jedoch nicht der Fall und der französische Publisher und Entwickler beantragte eine völlig neue Lizenz ohne den Zusatz 'Tom Clancy's'.

Auffällig ist ebenfalls, dass die Lizenz nur für den Bereich der Videospiele und des E-Sports gilt. Demnach wäre ein Spiel mitsamt Multiplayer durchaus denkbar. Durch den Verzicht auf den Namenszusatz könnte vermutet werden, dass es sich gar um ein Reboot handeln könne, das nicht mehr von der bisherigen Geschichte des Geheimagenten Sam Fisher handelt. Weitere Eintragungen vom Januar 2017 beziehen sich auf unzählige Dinge im Bereich des Merchandisings.

Es ist die weltweit wichtigste und größte Spielemesse der Welt: Die E3 2017. Auch in diesem Jahr erwarten euch wieder ...

Bisher äußerte sich Ubisoft nicht offiziell zu dem Antrag, doch falls es sich wirklich um einen neuen Teil der Reihe handeln sollte, ist davon auszugehen, dass es zu einer Anküdigung im Rahmen der Ubisoft-Pressekonferenz auf der E3 kommen wird. Man darf gespannt sein.

Ein neuer Trailer namens 'The Invisible' zeigt neue Einblicke in den kommenden Splinter Cell-Teil Blacklist. Erscheinen wird der Stealth-Shooter am 22. August für PC, PlayStation 3, ...