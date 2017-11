Splatoon 2 - Noch bunter durch umfangreiche Updates

Nintendos Farb-Shooter Splatoon 2 wird auch in den kommenden Wochen durch umfangreiche Updates erweitert. Innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung haben die Verantwortlichen jetzt die kostenlosen Inhalte bekanntgegeben, die in der nächsten Zeit veröffentlicht werden sollen.

Nintendo hält auch weiterhin sein Versprechen den bunten Third-Person-Shooter Splatton 2 nach der Veröffentlichung mit neuen, spritzigen Inhalten zu versorgen. So werden in Kürze zwei große Updates die fröhliche Multiplayer-Farbschlacht um jede Menge Neuheiten erweitern.

Die erste Aktualisierung wird am 24. November 2017 erscheinen und unter anderem neue Arenen sowie eine neue Stage für den Spielmodus Salmon Run, neue Ausrüstungsgegenstände und Frisuren für die Inklinge im Gepäck haben. Das zweite Gratis-Update, das Mitte Dezember folgt, führt den neuen Rangkampf-Modus "Muschelchaos" ein. Hier geht es darum, möglichst viele Muscheln zu sammeln und sie dann in den Korb des Gegners zu werfen.

Weiter unten haben wir für euch alle Neuerungen der beiden kommenden Splatoon 2-Updates im Detail aufgelistet. Außerdem findet ihr unterhalb dieser Zeilen einen neuen Trailer zu den kommenden Updates.

Update am 24. November

Vier neue Arenen:

Die Splatoon 2-Fans dürfen sich bis weit ins neue Jahr auf immer neue Überraschungen freuen. Denn die vier zusätzlichen Arenen werden nach dem Herunterladen des Updates nicht alle sofort zugänglich sein. Wie schon in Vergangenheit öffnen sich die neuen Schauplätze nacheinander im Verlauf mehrerer Wochen. Als erste Arena wartet ab Samstag, dem 25. November, der brandneue Cetacea-Markt, ein riesiges Einkaufszentrum, auf die Spieler. Bald darauf dürfen sie sich im gleichfalls neuen Abyssal-Museum austoben. Mit dem Kofferfisch-Lager und dem Arowana-Center feiern zwei der beliebtesten Arenen aus dem Original-Titel Splatoon ihr Comeback.

Neue Stage für Salmon Run:

Der beliebte kooperative Modus Salmon Run wird nach dem Update um die neue Stage Räucherwerk erweitert. Bei ihr handelt es sich um zwei große Plattformen am Strand, die durch eine breite Lücke voneinander getrennt sind. Um sie möglichst schnell zu überwinden, lassen sich die Spieler am besten von den per Ventilator angetriebenen Plattformen am Boden nach oben befördern. Aber nur wenn sie sich in Teamwork üben, können sie die Ventilatoren auch effizient einsetzen.

Neue Ausrüstung: Das Update verschafft den Splatoon 2-Spielern, respektive den Inklingen, rund 140 zusätzliche Ausrüstungsgegenstände. Dazu gehören Schuhe, Kopfbedeckungen und andere Kleidungsstücke, z.B. eine Motocross-Maske oder neue, warme Wintersachen. Auch einige Items aus dem ersten Splatoon sind mit dabei.

Neue Musik:

Gleich zwei neue Bands lassen in Inkopolis die Wände wackeln! Die punkigen Bottom Feeders und die Klassik erprobten Ink Theory steuern gleich drei neue Songs zum jetzt schon prallen Soundtrack des Spiels bei.

Neue Frisuren:

Bei der Gestaltung der Inklinge können Spieler ihren Helden jetzt vier neuen Hairstyles verpassen – je zwei für weibliche und für männliche Charaktere.

Anhebung der Maximal-Stufe:

Im Revierkampf als auch im Rangkampf war bisher bei Stufe 50 Schluss. Nach dem Update können Splatoon 2-Spieler nun maximal Stufe 99 erreichen. Wer das schafft, kann sich an den Miezrichter wenden, um die Stufe zurückzusetzen und als Stufe ★1 anzeigen zu lassen. Anschließend kann dann weiter eifrig Erfahrung gesammelt werden.

Neue amiibo-Funktionen:

Bisher durften die Spieler bereits auf dem Inkopolis-Platz Fotos schießen, die sie dann mit ihren Freunden teilen konnten. Wer nach dem Update eine kompatible amiibo-Figur einliest, hat dazu nun auch an vorgegeben Stellen der Arenen Gelegenheit. Obendrein können die Spieler ihre Bilder mit Hilfe von witzigen Filtern verzieren.

Bequemes Umrüsten:

Alle, die zwischen Revier-Rangkampf und Splatfestkampf (Solo) rasch ihre Ausrüstung wechseln möchten, müssen dazu nicht mehr eigens die Lobby aufsuchen. Nach dem Update können sie sich direkt und ohne weitere Umstände zwischen den Matches eine neue Ausrüstung schnappen und sich dann sofort in die nächste Farbschlacht stürzen. So können zudem im Revier- bzw. Standardkampf trotz Wechsel der Ausrüstung die gleichen Spieler gegeneinander antreten.

Dezember-Update

Muschelchaos:

In diesem neuen Rangkampf-Modus haben die Inklinge die Aufgabe Muscheln einzusammeln, die über die ganze Arena verstreut sind. Haben sie eine aufgehoben, folgt die Muschel dem jeweiligen Spieler. Das Ziel jedes Teams besteht darin, seine Muscheln in einen Korb zu werfen, der in der gegnerischen Basis steht. Gewinner ist das Team, das als erstes 100 Muscheln in den Korb seiner Rivalen bugsiert. Aber in der kompetitiven Welt von Splatoon 2 sind die Dinge natürlich immer ein bisschen kniffliger, als sie auf den ersten Blick scheinen. Jeder Korb wird nämlich durch eine Barriere geschützt, die man erst einmal durchbrechen muss. Der Schlüssel dazu sind die Powermuscheln, die man erhält, sobald man 10 normale Muscheln beisammen hat. Die Inklinge müssen also strategisch vorgehen: Setzen sie ihre Muscheln ein, um die Barriere zu knacken oder um Punkte zu sammeln? Gar nicht zu reden von der besonders lustigen Möglichkeit, seinen Gegnern Muscheln zu mopsen, indem man sie mit Farbe bespritzt.

Kurzum: Muschelchaos beschert den Splatoon 2-Fans einen spritzigen Spielspaß der Extraklasse. Den genauen Starttermin des zweiten Updates gibt Nintendo noch bekannt. Es kommt auf jeden Fall noch vor Weihnachten und verspricht fröhliche Wettkämpfe bis weit über die Feiertage hinaus.

