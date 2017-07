Splatoon 2 - Neuer Patch behebt Ticket-Exploit

Der Shooter Splatoon 2 für die Nintendo Switch erhielt jetzt einen Patch, der einen Fehler entfernt, durch den es möglich war sehr viel Erfahrungspunkte zu farmen. Dies wurde ermöglicht durch die Tickets, die es zu erstehen gibt.

Durch einen Exploit im Nintendo-Shooter Splatoon 2 konnten massenhaft XP-Boosts angesammelt werden und somit das Erfahrungslevel deutlich gesteigert werden. Die sogenannten Tickets ließen sich in der Kampagne unendlich ansammeln und dann im Shop gegen Erfahrungspunkte-Verbesserungen eintauschen. Dieser Fehler wurde jetzt behoben.

Anpassungen bei den Waffen

Wie Nintendo mitteilte, habe man den Patch 1.1.2 veröffentlicht, der einige Bugs entferne - unter anderem auch diesen Exploit. Die Tickets lassen sich jetzt nur einmalig in der Kampagne einsammeln und und werden dann ausgegraut. Doch auch an den benötigten Punkten für das Füllen der Spezial-Leiste wurde bei einigen Waffen gearbeitet und so entstehen indirekt Buffs und Nerfs für die unterschiedlichen Gegenstände. Die Änderungen seht ihr in der folgenden Liste:

Klecks-Doppler 180⇒170

Helden Doppler Replik 180⇒170

Enperry Klecks-Doppler 180⇒170

Tentatek-Kleckser 190⇒210

N-ZAP85 180⇒200

.96 Gallon 180⇒210

Schwapper 180⇒190

Helden Schwapper Replik 180⇒190

3R-Schwapper 180⇒210

Klecks-Splatling 180⇒190

Das Update 1.1.2 ist ab sofort für Splatoon 2 erhältlich, das exklusiv für die Nintendo Switch erschienen ist. Unseren Test zum Spiel findet ihr unter der nachfolgenden Verlinkung.

