Splatoon 2 - Neue Multiplayer-Karte erscheint morgen

Am morgigen Freitag erhält der Farb-Shooter Splatoon 2 mit "Kofferfisch-Lager" eine neue Multiplayer-Karte, die bereits aus dem Vorgänger bekannt sein dürfte.

Der Farb-Shooter Splatoon 2 soll in Zukunft noch bunter und vor allem umfangreicher werden. Während bereits am gestrigen Tag ein umfangreiches Update veröffentlicht worden ist, einen neuen Modi im Gepäck hatte und den Titel auf die Version 2.1.0 angehoben hat, stehen weitere Inhalte bereit.

So haben die Verantwortlichen auf dem japanischen Twitter-Kanal zu Splatoon 2 nun mitgeteilt, dass in Kürze eine weitere Mehrspieler-Karte veröffentlicht wird. Veteranen des ersten Ablegers dürfen sich somit auf die Map namens "Kofferfisch-Lager" freuen. Dabei handelt es sich um eine große Produktionshall, die im Zentrum ein weitläufiges Schlachtfeld mit mehreren Wegen zu bieten hat.

Splatoon 2 Noch bunter durch umfangreiche Updates

Kofferfisch-Lager soll am morgigen 15. Dezember 2017 um 3 Uhr unserer Zeit veröffentlicht werden. Auch in Zukunft möchten die Entwickler frische Inhalte in Form von neuen Waffen, Karten sowie Spielmodi in den Shooter integrieren.