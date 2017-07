Splatoon 2 - Neue amiibo-Figuren jetzt verfügbar

Nintendo hat zum Release von Splatoon 2 passende amiibo veröffentlicht. Das sind die brandneuen Figuren, die ab sofort für den Multiplayer-Shooter erhältlich sind.

Ein neues Nintendo-Spiel wäre kein Nintendo-Spiel ohne passende amiibo-Figuren. Passend zum Release des Shooters Splatoon 2 wurden brandneue Modelle veröffentlicht, die euch kleine Ingame-Boni verschaffen.

Splatoon 2 ist nicht nur mit den neuen, sondern auch mit allen amiibo-Figuren des Original-Spiels kompatibel. Sämtliche amiibo der Splatoon-Serie sind wiederum in anderen Nintendo-Spielen wie Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Super Mario Maker einsetzbar.

Wenn ihr einen amiibo der Splatoon-Serie in Splatoon 2 einsetzt, schaltet ihr den Charakter im Spiel frei. Anschließend erhaltet ihr coole Boni wie neue Klamotten oder Waffen - gleichzeitig könnt ihr ganze Ausrüstungen auf den amiibo speichern.

Hier bekommt ihr die neuen Splatoon 2 amiibo:

Weitere Splatoon-amiibo findet ihr hier.

