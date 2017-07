Splatoon 2 - Besondere neue Map zum ersten Splatfest

Zum ersten Splatfest in Splatoon 2 wird es eine neue, mysteriöse Map zu entdecken geben. Auf der sollen offenbar bewegliche Plattformen zum Einsatz kommen. Erste Details zur Karte sind bereits bekannt.

Am kommenden Wochenende findet das erste Splatfest in Splatoon 2 statt. Nun hat Nintendo über seinen offiziellen japanischen Twitter-Account bekannt gegeben, dass sich Spieler während des Splatfests auf eine neue Map freuen dürfen.

Zusätzlich zu den üblichen zwei Karten in der Map-Rotation wird es die neue Karte „Shifty Station“ zu entdecken. Der Name soll hier Programm sein: Die Karte spielt nämlich in der Welt der Oktarianer und verfügt über zahlreiche bewegliche Plattformen.

Das erste Splatfest am Wochenende

Shifty Station, im Japanischen schlicht „Mystery Zone“ genannt, soll seine Form bei jedem Splatfest verändern. Jedes Splatfest wird somit eine spezielle, einzigartige Form der Karte beinhalten.

Das erste Splatfest in Splatoon 2 findet am Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, statt. Spieler dürfen zwischen den beiden Mannschaften „Ketchup“ und „Mayo“ wählen und in Multiplayer-Partien um den Sieg kämpfen - das Team mit den meisten Punkten gewinnt einige Prämien.

